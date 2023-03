Defenzivní, zatažená! Proměna Energie bývalého kouče bolí. Nepříjemná, dotěrná, oponuje expert

Moderátor pořadu Příklep Honza Homolka připomíná, že pod Pešoutem hrála Energie živelný hokej, který se líbil. Klub si vystačil s menším rozpočtem a ani kádr nepatřil k nejsilnějším, fanouškům se styl zamlouval. „Každý trenér musí napasovat styl na to, jaké hráče v klubu máte. Třeba později v Kometě jsem takhle hrát nemohl. Kvalita byla jinde, vhodné typy tam na ten styl nebyly," myslí si hokejový kouč.

Po jeho odchodu se začala karlovarská Energie měnit. A Pešoutovi změna radost viditelně nedělá. „Nechci to moc rozebírat, protože bych se tam rád vrátil," vypálí na první dobrou. Je zřejmé, že by raději v podání týmu viděl ofenzivnější hokej.

Zároveň připouští, že na hodnocení změn je brzy. Byl jsem v klubu pět let, mužstvo mělo návyky. Nový trenér těžko může prosadit své myšlenky hned, zvláště když zdědil všechny hráče, chce to čas," konstatuje. „Trošku mě mrzí, že se to začíná rozpadat, že odcházejí hráči, co byli nositeli toho stylu, kterým pode mnou Energie hrála a všem se to líbilo. Lidi na to chodilo. Nové vedení se chce vydat jinou cestou," myslí si.

Šéfredaktor sportovní redakce Práva a Sport.cz Martin Kézr tvrdí, že už před sezonou, když Energie oznámila odchod reprezentanta Jakuba Fleka, byla velkou neznámou. Debatovalo se, zda nebude klub adeptem na baráž. „Vary podle mě odehrávají to, na co mají. Za mě můžou být v play off nepříjemným a dotěrným soupeřem, byť si myslím, že je to tým, co nemá předvídatelnou výkonnost," soudí novinář.