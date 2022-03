Deprese v Brně. Nechali jsme si to proklouznout mezi prsty, smutnil Kalous

„Zápas mě mrzí z toho důvodu, že jsme ho měli dobře rozehraný. Podali jsme velmi dobrý výkon, ale bohužel v závěru jsme si to nechali proklouznout mezi prsty," mrzelo kouče Komety Jiřího Kalouse.

Do konce utkání zbývalo přesně 83 vteřin, když si domácí kouč Patrik Augusta vzal oddechový čas. Jeho mančaft prohrával 1:2. Gólmana Petra Kváču odvolal z branky, na tabuli nakreslil poslední taktické pokyny. A na závěrečnou zteč poslal šestici: Jelínka, Birnera, Klapku, Vlacha, Šmída a Klepiše.

„Vždy si jen v takové situaci sednu na střídačku a ani nekoukám. Věřím, že kluci ten gól dají," poznamenal Kváča. Přání mu parťáci vyplnili. Puk doputoval od Vlacha a Šmída až ke Klepišovi, který zakončoval bombou od modré. „Už jsem si jen říkal, ať hlavně vystřelí, aby to tam spadlo. Sehráli to dobře, Klépa to trefil skvěle," radoval se obránce Liberce Lukáš Derner.