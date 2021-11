Dlouhý mítink pomohl. Za Mountfield se při vítězství v Brně trefili výhradně obránci

„Jsme moc rádi, že jsme napravili zejména páteční ostudnou porážku 3:8 se Spartou," libuje si hradecký asistent Ladislav Čihák. Podle něj podal jeho tým v moravské metropoli podstatně lepší výkon. „Po vyrovnané úvodní třetině jsme si vytvořili dvoubrankový náskok. Před druhou pauzou nás sice Kometa po našem nesmyslném faulu v přesilovce potrestala, ale naštěstí jsme se na začátku poslední části prosadili dokonce při našem oslabení," cení si. „Na rozdíl od utkání se sparťany se nám tentokrát dařilo vyvarovat se chyb a kluci se na ledě zase vrátili k obvyklé černé práci. Byli za to odměněni," těší ho.

Čihák zaznamenal, že všechny góly Mountfieldu vstřelili obránci. „Je to tak trochu ostuda našich útočníků. Konec konců je ale jedno, kdo se trefil. Tentokrát to z naší strany byl týmový výkon," má za to.