Drsný majitel extraligového klubu: špatný kádr, trenér i manažer. Boleslav bude mít problém

Moderátor pořadu Příklep Honza Homolka zdůrazňuje, že po dvou postupech do semifinále play off mohlo nejspíš dojít ve středočeském klubu k určitému vystřízlivění. Hokejový redaktor Jan Škvor to připouští, zaskočil jej však rozhovor majitele klubu Jana Plachého pro oficiální web Bruslařského klubu.

„Patnáct minut jsem přemýšlel, co tím rozhovorem chtěl pan Plachý vlastně říct. Před sezonou tvrdil, že má Boleslav výborný kádr a že očekává podle toho výsledky. Teď pro změnu čtete, že už dopředu věděl, že to tak nebude. Sepsul totálně kádr, že je nekonkurenceschopný, hlavně vepředu," kroutí hlavou Škvor.

Ten tvrdí, že kdo čte mezi řádky, najde v těchto slovech obžalobu Radima Vrbaty s Václava Nedorosta, kteří se s klubem rozešli během sezony. „Prý to bylo v dobrém, ale rozchod přišel během sezony. To není normální, že by si v té době vyhazoval sportovního manažera i sportovního ředitele," upozorňuje novinář.

Boleslav se podle něj dostane do problémů, jelikož spoustě hráčů vyprší kontrakty, další hokejisté už se dohodli na smlouvách jinde. „Kousal už odešel do Sparty, Najman tam bude v příští sezoně také. Pan Plachý navíc naložil i trenéru Čihákovi, že se s ním klub spálil, že to bylo šílené," odkrývá Škvor další kritická vyjádření majitele BK Mladá Boleslav. Ve výrocích mu chybí vyjádření spoluzodpovědnosti za současnou situaci.