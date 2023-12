Dvakrát kopie toho samého, nechápal kouč Kladna po porážce

„Potřebujeme každý bod, ale dnes je pro nás ten jeden málo. Měli jsme mít tři. Nedáváme však góly a sráží nás vyloučení. Přesilovky jsme sice ustáli, ale stálo nás to hodně sil a ty nám pak možná chyběly. Je to pořád to samé,“ litoval kladenský útočník Jaromír Pytlík.

„Šli jsme si za vítězstvím, a byť zase bylo jen za dva body, jsme za něj rádi. Každé potěší,“ liboval si naopak asistent olomouckého kouče Róbert Petrovický.

Hanáci začali lépe, tlačili se před bránu, vytvářeli si šance, ale v koncovce byli bezzubí. Když ve 14. minutě Kunc neproměnil ani samostatný nájezd, přišel trest. Po nevinné akci nejprve nadvakrát překonal domácího gólmana Sedláčka Kanaďan Sideroff a za chvíli z přesilovky zvýšil na 2:0 kladenský kapitán Smoleňák. „Hodně špatná třetina z naší strany se zbytečnými chybami, které Kladno potrestalo,“ věděl Petrovický.

Do druhé třetiny Kohouti doslova vletěli. Po 45 sekundách snížil na 1:2 obránce Sirota a vrátil je do zápasu. Jenže při přesilovce pět na tři, která trvala přes minutu, se vrátili ke střelecké nemohoucnosti, a protože ani Kladno nebylo efektivní, skóre se do další přestávky neměnilo.

Olomouc - Kladno 1:2 (21. Sirota)

Stejně jako do druhé třetiny vstoupili Kohouti do závěrečné. Tentokrát se trefil po 57 sekundách Nahodil a srovnal na 2:2.

Olomouc - Kladno 2:2 (41. Nahodil)

A znovu pak pokračovalo střelecké trápení domácích. Prolomil ho až Orsava, ale těsně po vypršení základní hrací doby, a tak gól neplatil a prodlužovalo se. Nakonec se však domácí přece jen radovali, když jim dva body stejně jako v Litvínově zajistil už po 24 sekundách Bambula.

Olomouc - Kladno 3:2 pp (61. Bambula)

„Nešly nám přesilovky. Kladenští navíc obětavě bránili, skvěle blokovali střely. Bylo těžké se prosadit. O to cennější vítězství je,“ pochvaloval si Petrovický.

Trenér Rytířů Otakar Vejvoda selhání svých svěřenců v úvodech dvou třetin a prodloužení nechápal. „Dvakrát kopie začátku druhého dějství. Nevím proč. Žádný společný jmenovatel tam ale nebyl. Pokaždé úplně jiná situace,“ kroutil hlavou.