Dvě třetiny fantastické, třetí infarktová. Ale urvali jsme to, radoval se obránce Pardubic Čerešňák

Hosté nečekané komplikace ustáli s vypětím všech sil, v 59. minutě přidali Lukášem Radilem pojišťovací gól do prázdné branky na 5:3 a vybojovali sedmý rozhodující zápas. „Dvě třetiny byly od nás fantastické, třetí ale infarktová, tam jsme si to zbytečně zkomplikovali. Posadili jsme je na koně a Třinec tu poslední dvacku dominoval. Ale urvali jsme to, takže jsme šťastní," ulevil si obránce Pardubic Peter Čerešňák.

„Věřili jsme, že to zvládneme, ale nikdy nevíte, co se stane. Měli jsme to skvěle rozehrané a sami jsme je dostali zpátky do zápasu. Čtyři nula jsme vedli a nakonec z toho bylo velké drama. Musíme si to lépe pohlídat. Naštěstí jsme to po gólu do prázdné brány už nějak ukopali," přemítal slovenský obránce.

Hráči Dynama nabídli Třinci ve třetí části tři přesilovky. Domácí využili tu poslední, kdy gól po střele Nestrašila rozhodčí uznali až po shlédnutí videa. „Byl jsem v tom oslabení na ledě a nějak si nevybavuju situaci, kdy mohl ten gól padnout. Ale asi byl, když platil," přiznal Čerešňák.

„Třinec má přesilovky vynikající, a ta vyloučení byla úplně zbytečná. Musíme si na to dát pozor. Čím více budeme hrát v pěti, tím lépe pro nás. Na to se musíme soustředit," upozorňoval před posledním utkáním série.

Ten se bude za stavu 3:3 na zápasy hrát v pátek na ledě Dynama (od 17 hodin). „To sedmé utkání je zasloužené. Každý zápas byl perfektní jak pro nás, tak i pro diváky. Stojí proti sobě dva silné mančafty, poslední zápas to rozhodne. Těšíme se moc, že jsme to dneska zvládli a budeme to chtít doma urvat. Jdeme do sedmého zápasu a v něm necháme všechno," burcoval slovenský reprezentační bek.

Doma mohou Pardubičtí dokonat to, co se Třinci v šestém zápase nepovedlo – vybojovat si účast ve finále před svými fanoušky. Nicméně domácí prostředí v této sérii zatím velkou předností není. Oba týmy na vlastním ledě dvakrát prohrály.