Tři Kousalovy nahrávky Pardubicím málem nestačily. Asi jsme si mysleli, že je vymalováno, oddechl si

Utkání mělo skvělé tempo, jak jste ho prožívali přímo na ledě?

No, do konce druhé třetiny to bylo hezké, ale pak se to nějak zvrtlo.

Proč se to zvrtlo? Za stavu 4:0 po dvou třetinách a vašem výkonu v nich to vypadalo, že utkání nemůžete ztratit.

Asi jsme si mysleli, že je vymalováno. Dobrá facka a příští zápas nesmíme něco podobného dopustit. Měli jsme si to pohlídat, Alespoň víme do dalšího zápasu, že takhle ne.

Jak jste prožíval vy osobně ten konec, kdy se Třinec dotáhl na rozdíl jediné branky?

Snažil jsme se to nevnímat, ale bylo to těžké. Věděl jsem, že jsou na koni a jenom jsem si přál, ať to v šedesáti minutách dotáhneme do vítězného konce.

Blížil se váš výkon v úvodních dvou třetinách ideálu?

Hráli jsme přesně to, co jsme chtěli a potřebovali, napadaly nám tam góly a fakt jsme hráli dobře.

Nahrávka Marka Daňa před prázdnou branku, po které jste přidali pátý gól, pro vás byl tak trochu dárek z nebes, souhlasíte?

Trochu jsem doufal, že to tam bude dávat. Chtěl jsem to v první chvíli střílet, ale bylo tam úplně zavřeno, protože v brance byli dva třinečtí hráči. Pak jsem uviděl Ráďu (Lukáše Radila) vedle, tak jsem mu to posunul.

Byl to v tu chvíli velký balvan, který z vás spadl?

Myslím, že jsme si dneska zasloužili vyhrát.

Co bude rozhodovat v tom sedmém zápase?

Bojovnost určitě, kdo udělá méně faulů, chyb.

Trestů jste měli více, v jedné z přesilovek Nestrašil snížil na 3:4. Co k nim vedlo?

Já fakt nevím, ale do dalšího zápasu se toho musíme vyvarovat, protože mají dobré přesilovky a z těch hrozí nejvíce.

Máte rád ty ultimátní zápasy, který vás teď v podobě sedmého zápasu série čeká?

Určitě ano, jsem rád, že se to hraje u nás doma, kde nás poženou diváci. Dáme do toho všechno.

Domácí prostředí v této sérii úplně výhodou není. Vy i Třinec jste doma vyhráli jediný zápas, vnímáte to?