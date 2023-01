Dynamo posiluje na play off! Vyhrálo přetahovanou o produktivního beka

Nakonec se však domluvil s Pardubicemi. Jestli jim ovšem skutečně pomůže, to rozhodne až zbytek ročníku. Zlín zatím nevyhlíží příliš dlouhou sezonu, je až na 11. pozici dva body za postupem do předkola. Naopak Východočeši by si rádi zahráli play-off až do konce dubna.