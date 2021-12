V první větší šanci zápasu střílel domácí Rohlík jen do brankáře Saláka, na druhé straně nevyužil slibnou pozici Prymula. Sparta šla přesto jako první do vedení. V 9. minutě vyslal Sobotka do úniku Řepíka, jenž na polovině hřiště převzal puk a mířil na Frodla, kterého překonal vydařenou kličkou.