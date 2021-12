Pardubice srazily Spartu! Kladno schytalo ostudnou porážku, Třinec vydřel bitvu s Litvínovem

Fotogalerie +14

Jako první se v zápase Třince s Litvínovem dostali ke slovu hosté, když je v 17. minutě poslal do vedení Kudrna. Domácí se vyrovnání dočkali až díky přesilové hře v polovině utkání, kdy se prosadil Michal Kovařčík. Dramatický zápas vrcholil v poslední třetině a šťastnější byl úřadující mistr. Vítězný gól si připsal v 57. minutě Doudera, skóre uzavřel při power play Vervy do prázdné branky Nestrašil.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Zleva Pawel Zygmunt z Litvínova, Martin Marinčin z Třince a Michal Kovařčík z Třince.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

Liberec uspěl ve Varech

Na první branku čekala hrstka fanoušků do 15. minuty a k nelibosti většiny z nich padla do karlovarské sítě, když se prosadil slovenský útočník ve službách Bílých tygrů Faško-Rudáš. Ještě hůře bylo Energii na začátku druhé části. Klapka z přesilové hry navýšil vedení hostů už na 2:0. Domácí však ještě do konce prostřední části skóre vyrovnali. Výhodu jednoho muže v poli využil Vondráček, aby v 38. minutě srovnal účty Hladonik. O rozhodující moment utkání se tak znovu postaral jednadvacetiletý slovenský forvard Faško-Rudáš, který v 47. minutě svou druhou brankou rozhodl o vítězství Liberce 3:2.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Brankář Petr Kváča z Liberce.Foto : Radek Petrášek, ČTK

Kometa nestačila v Boleslavi

Gólový účet zápasu mezi Mladou Boleslaví a Kometou Brno otevřel v 14. minutě z přesilové hry domácí Kousal a Bruslařský klub šel do těsného vedení. To v prostřední části podstatně vylepšili Kotala s Lintuniemim a Boleslav tak odcházela po dvou třetinách do kabin s příjemným tříbrankovým vedením. Ani to však Moravany nezlomilo. V závěrečné části se Mueller a Holík postarali o dramatický závěr utkání, na vytoužené vyrovnání však nedosáhli a tři body za výhru 3:2 tak zůstávají v Mladé Boleslavi.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Hráči Mladé Boleslavi se radují z prvního gólu.Foto : Radek Petrášek, ČTK

České Budějovice uspěly ve Zlíně

Do formy se vracející zlínské hokejisty během první třetiny zápasu s Českými Budějovicemi vrátili na zem Štencel a Ondráček, kteří poslali Motor do vedení 2:0. Když v prostřední části potřetí překonal Kašíka Doležal, zdálo se být o osudu utkání rozhodnuto. Berany však o 54 sekund později dostal aspoň částečně do hry Gazda, který snížil v přesilovce na 1:3. Hostům vrátil tříbrankový náskok Hanzl, domácí však stihli znovu reagovat. Na 2:4 po dvou třetinách uzavřel skóre Kubiš. V závěrečné dvacetiminutovce už domácí srovnat nedokázali, jistotu dal Jihočechům Gulaš, který v 57. minutě uzavřel skóre na konečných 5:2.

Foto: Dalibor Glück, ČTK Zleva Jakub Ferenc ze Zlína a Jindřich Abdul z Českých Budějovic.Foto : Dalibor Glück, ČTK

Plzeň uspěla na olomouckém ledě

O první trefu zápasu mezi Olomoucí a Plzní se postaral z přesilové hry hostující švédský útočník Blomstrand. Kohouty dostal do zápasu na začátku prostřední části Knotek, Indiánům však vrátil těsný náskok po dvou třetinách Schleiss. Rozhodující úder si Západočeši schovali do závěrečné části, když Thorell a Přikryl zvýšili na 4:1 a prakticky rozhodli o výsledku utkání. Domácí již v závěru po brance Navrátila jen korigovali, poslední slovo však měl při power play Hanáků Bulíř, který do prázdné branky uzavřel skóre na konečných 5:2.

Foto: Josef Vostárek, ČTK Hokejisté Plzně se radují z brankyFoto : Josef Vostárek, ČTK

Debakl Kladna s Hradcem

Uběhlo 139 sekund zápasu a na ukazateli skóre zápasu mezi Kladnem a Hradcem Králové svítilo neuvěřitelné skóre 3:0 pro Mountfield. Až poté se dočkali domácí, když se prosadil z přesilovky kanadský bek Dotchin. Byla to však jen předehra k bídnému představení Středočechů. Do konce úvodní části inkasovali ještě třikrát a po úvodní dvacetiminutovce odcházeli do kabin s ostudným výsledkem 1:6. Utkání se ve zbývajících dvou třetinách tak již jen dohrávalo. Plekanec mírnil svou brankou debakl, když snižoval v 25. minutě na 2:7. Poslední dvě trefy však patřili hostům. Oksanen a Lev završili potupu Kladenských v poměru 2:9.

Foto: Slavomír Kubeš, ČTK Další závar před brankou KladnaFoto : Slavomír Kubeš, ČTK

Pardubice srazily Spartu

Sparta začala očekávanou bitvu na ledě Pardubic lépe, když ji do vedení poslal po osmi minutách perfektně provedeným blafákem Řepík. Dynamo ale stihlo do konce úvodní dvacetiminutovky díky Camarovi srovnat krok. Klíčové momenty přinesl hned úvod druhé části. Domácí po 105 sekundách hry díky Ciencialovi a Musilovi odskočili Pražanům na 3:1. Hosté se ze šoku probrali krátce po polovině utkání, když snižoval na jednobrankový rozdíl Chlapík. Vyrovnat už však Sparta nedokázala, tři body tak zůstaly v Pardubicích.