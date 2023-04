Dynamo urvalo první výhru z brankoviště. Prosadili jsme se pozdě, litoval Nestrašil

První třetinu ovládli na střely 15:7 a kromě dvou gólů ještě trefili dvě tyčky. Oceláři se postupem času osmělovali, dostali se až na dostřel, ale ani drtivý tlak v power play k vyrovnání nevedl. Naopak Pardubice se čtyři vteřiny před koncem trefily do jejich prázdné branky. „Hodně nám pomohlo, že se podařilo hned v první třetině odskočit. A pak už jsme to zvládli až do konce, i když s přibývajícím časem to bylo víc a víc vyrovnané. V třetí třetině Třinec hodně ožil kontaktním gólem a měl tlak, a my zase trochu štěstí, že jsme to uhráli," uznal trenér vítězů Radim Rulík.