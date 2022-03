Dynamo vděčí za mečbol skvělé první třetině. Zase jsme zaspali začátek, litoval karlovarský kouč

Nakonec pardubická cesta k mečbolu v sérii skutečně byla napínavější, než by téměř osm tisíc diváků v zaplněném hlediště po první třetině tušilo. Poměr střel 18:4 v úvodní dvacetiminutovce jasně odrážel dění na ledě, promítl se i do tří gólů v karlovarské síti. První přišel s bleskově využitou přesilovkou, za podražení vyloučený Vondráček seděl na trestné lavici jen devět sekund.

Takovou bilanci nemá žádný jiný extraligový hokejista. „Asi mě baví být první v zápise," smál se Říčka. „Ne, vážně, letos mi to lepí. O to víc si ale vyčítám tu šanci v závěru, kdy jsem za stavu 3:1 mohl a měl z útočného pásma poslat puk do prázdné karlovarské branky. Naštěstí nás to nestálo zápas, ale ušetřili bychom si nervy," uvažoval autor už 28 gólů v této sezoně.