Dynamo září, ale Rolinkovo béčko se trápí: Přibývají mi stále další vrásky

Pardubický klub v této sezoně slaví stoleté výročí. Co to pro vás znamená?

Cesta k titulu je ještě dlouhá, ale tým je postavený výborně. Je krásné zase vidět Dynamo na špici. Vždyť posledních pět sezon, které jsem tu odehrál, jsme pořád hráli dole. Klepali jsme se do posledního zápasu, abychom se vůbec udrželi. Bylo to náročné období. Ale na druhou stranu pro mě osobně byla záchrana extraligy před třemi roky obrovský zážitek. Nikdo tomu nevěří, ale i větší než titul z roku 2005. Vždyť kdybychom sestoupili, klub by to ohromně poznamenalo a určitě by do něj nevstoupil majitel Petr Dědek.