Olympijský vítěz přiznává chyby. Mám máslo na hlavě, připouští

Hadamczik nastolil směr, kterým se vydat. To, co říkal před volbami šéfa hokeje, se snaží naplnit. Mluvil o nastavení mládežnických soutěží, nastavit kontrolingu, jak hráči trénují a také o jejich testování. „Hlavní je ale teď otázka forenzního auditu, ta je teď na stole. Na ten se čeká. Pak budeme muset jako Výkonný výbor k tomu všemu zaujmout nějaké stanovisko," tvrdí Šlégr s tím, že se teprve uvidí, co audit odhalí.

Moderátora pořadu z O2 TV Honzu Homolku zajímalo, jaké povinnosti obnáší členství Šlégra v komisi fair play a také v hráčské a veteránské komisi. „Co se týče veteránů, tak v době covidu to bylo složité, před covidem jsme se scházeli jednou měsíčně, abychom si řekli, kam veteráni jedou na zápasy i jak jim v rámci svazu můžeme pomoci," vysvětluje litvínovský patriot.

Jak si vede Alois Hadamczik v roli prezidenta českého hokeje. Příspěvek z pořadu Příklep.Video : Sport.cz

Hráčská komise je složena z bývalých hráčů i těch aktivních. „Mají připomínky, jak by jim svaz mohl pomoci v rámci jejich práce na ledě. Potkávali jsme se kvůli tomu," líčí Šlégr a dodává, že Komise fair play byla založena nově a zatím nefunguje.

Vedení hokeje, hráče i fanoušky ale hlavně zajímá, kolik let bude třeba, aby se český hokej mohl vrátit na pozice, kde před léty byl. I Šlégr připouští, že ne všechna rozhodnutí byla správná. „Všichni, kdo jsme u toho byli, jsme udělali spousty chyb, snažili jsme se měnit systémy, soutěže, rozšiřovali jsme je. Teď už jsme dospěli k tomu, že všichni jasně víme, že soutěže se spíš musí zúžit. Je třeba se vrátit k systému mladší dorost, starší dorost , juniorka, ale v užším podání," má jasno bývalý reprezentant.

Cíl je jasný, vytvořit kvalitní juniorskou soutěž, které dají mladí hráči přednost před odchodem do zámoří. „Je lepší vytvořit silnou juniorskou soutěž, která bude založena na rychlém bruslení, což je světový trend a bude konkurenceschopná kanadskoamerickým juniorským soutěžím. Hráči z ní pak budou dostávat šanci v extralize. A rozhýbou jí," popisuje ideální scénář Šlégr.

Co plánuje Jiří Šlégr dál? Diskuse v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Šéf sportovní redakce Práva a Sport.cz Martin Kézr smutně podotýká, že se jen naplňuje to, co média uváděla daleko dříve, než to došlo Výkonnému výboru ČSLH. „S Výkonným výborem mám problém, od jisté doby se stal, nechci říct loutkou, ale hříčkou v rukou pár jedinců, kteří z toho začali těžit svůj byznys a vidět svůj prospěch. Zapomnělo se na to, že by se mělo dělat pro český hokej," nešetří kritikou zkušený novinář.

Radost má z toho, když vidí touhu věci změnit. Všem prý došlo, že konkurenceschopná juniorská soutěž může generovat dobré hráče. „Přehmatů se mi tam v posledním období zdálo strašně moc, třeba administrativní vylučování týmů, co nemají akademie," upozorňuje Kézr s tím, že řada současných členů výkonného výboru, a to včetně Jiřího Šlégra byla ve funkci už před nástupem Aloise Hadamczika. „Konečně se začalo mluvit otevřeně. Do té doby to bylo jak za bolševických časů," chválí šéf sportovní redakce Práva.

Pochvalu si od Kézra vysloužil i Alois Hadamczik. „Mám pocit, že to, co řekl, chce dělat, že se snaží. Nemá to jednoduché, ty provázanosti jsou složité. Zdůrazňuje pak, že jedině kvalitní juniorská soutěž vyprodukuje hráče podobné Šalému, který je v 18 letech schopný hrát extraligu. „Není to o vytvoření umělého projektu Litoměřice, který byl od prvních kroků zvláštní."

Šlégr v pořadu Příklep přiznává, že má sám máslo na hlavě. „Jsem ve Výkonném výboru už druhé období. Ale v tom prvním jsem spíše pozoroval a analyzoval," říká na svou obhajobu. Připouští ale, že byl u toho, když se uzavírala první Chance liga. „Primární důvod byl, že jsme měli před sebou MS dvacítek a chtěli jsme, aby hráči dostalo v té soutěži šanci a aby mistrovství světa bylo úspěšné. I když se soutěž uzavřela, ti hráči nedostávali šanci, bylo jich tam méně, než jsme čekali. To nebylo dobré rozhodnutí," konstatuje.

V sebekritice pokračuje i dál. „Co se týče Litoměřic, pod těmi jsem se i já podepsal, byl jsem ambasadorem. Bral jsem to jako pomyslnou vojnu, že tam kluci dostanou pod dozorem řád. Tahle myšlenka se postupem času vytrácela, začali tam chodit hrát starší hráči. Začalo se i mluvit o tom, zda je projekt smysluplný a pak se ten projekt zrušil," pokračuje Šlégr.

Alois Hadamczik je podle něj připravený dělat věci, o kterých mluvil, když se stal šéfem hokeje. „Snažím se stát po jeho boku. Byl jsem jeho protikandidát, ale v těch volbách jsme nešli porazit jeden druhého, ale nabídli jsme svou práci pro český hokej. S Aloisem Hadamczikem jsem se domluvil na tom, že mu budu nápomocen, projevil vážný zájem," těší ikonu litvínovského hokeje.

Následně byla vytvořena pracovní skupina z bývalých hráčů, trenérů a manažerů, která má nastavit tři základní parametry týkající se soutěže, trénování a testování mladých hráčů. „Před dvěma lety jsme s hrůzou zjistili, že došlo k otestovali hráčů ve věku od 16 do 20 let, a výsledky ukázaly, že ti hráči nejsou fyzicky dostatečně připravení. To je katastrofa, takový hráč nemá v národním týmu co dělat. Je to o metodice, historicky nastavená tady je, koučing manažera máme. Může ho využít každý trenér, ale je otázka, to dělá," popisuje Šlégr.

Klíčem k dalšímu posouvání mládežnického hokeje je podle expertů i nalezení dostatečných financí na platy mládežnických trenérů. Tenhle problém přitom řeší prakticky v každém sportovním odvětví. „Nemůžeme chtít stoprocentní profesionální práci od člověka, co léta z jednoho zaměstnání do druhého a má to něco jako brigádu," shodují se experti v pořadu Sport.cz. Zmíněná pracovní skupina má příštího rok a půl o práci postaráno. Má před sebou řadu úkolů. Musí vše připravit, udělat a nastavit. Doufejme, že to bude ku prospěchu českého hokeje," dodávají Kézr se Šlégrem.