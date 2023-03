Experti mají jasno. Tři série předkola mají favorita, otevřený je jen souboj Olomouce s Vary

Svoje tipy pro Sport.cz odhalují majitel dvou bronzů z MS a dnes hokejový expert České televize Martin Hosták, jeho současný kolega a mistr extraligy se Slavií z roku 2003 Milan Antoš a úspěšný trenér, který vedl i národní tým, Vladimír Vůjtek.

Liberec - Plzeň

Foto: Radek Petrášek, ČTK Liberečtí hokejisté se radují z gólu.Foto : Radek Petrášek, ČTK

Vladimír Vůjtek: Liberec v poslední době hrál velice dobře, naopak už ani nepamatuji, kdy naposledy Plzeň zvítězila. Jasným favoritem jsou Bílí Tygři.

Martin Hosták: Liberec je jasný favorit. V průběhu celé sezony prokazuje stabilní formu, zatímco Plzeň bez Petra Kodýtka hodně tápe a závěr základní části se jí vůbec nepovedl. Tahle série bude jednoznačná.

Milan Antoš: Liberec je pro mě jasný favorit, největší ze všech čtyř sérií. Plzeň je z formy, od konce ledna nevyhrála.

Třinec - Litvínov

Foto: Ondřej Hájek, ČTK Bylo by překvapením, kdyby se Litvínovští radovali i po sérii předkola s Třincem.Foto : Ondřej Hájek, ČTK

Vladimír Vůjtek: Sázím na Třinec, pořád je pro mě takovým skrytým favoritem. Sice teď nemá takové výsledky jako v posledních čtyřech letech, pořád je to ale vynikající tým.

Martin Hosták: Přestože aktuální forma by spíš mluvila pro Litvínov, favorizuji Třinec. Má kvalitnější kádr a velké zkušenosti z play off zápasů.

Milan Antoš: Třinec je favorit, ale Litvínov šel v poslední době herně nahoru. Oceláře může potrápit, i když neočekávám, že by to mohlo stačit na postup. Bude záležet, jestli Třinec dokáže přepnout do módu play off. Do rychlého hokeje, vyndávání puků a nedělení chyb. Čekám, že se ukáží střelci, které Třinec má. A tím není jen Daňo.

Kometa Brno - Mladá Boleslav

Foto: Patrik Uhlíř, ČTK Kometa v základní části neuhrála proti Mladé Boleslavi ani bod.Foto : Patrik Uhlíř, ČTK

Vladimír Vůjtek: Vychází mi to na Kometu. Herně i výsledkově jde v posledních zápasech nahoru a proti Mladé Boleslavi by to měla potvrdit.

Martin Hosták: Velmi vyrovnaná série. Boleslav sice v sezoně vyhrála všechny vzájemné zápasy, to ale nemusí v play off nic znamenat. Kometa teď oplývá výbornou formou, skvěle jí chytají gólmani. Těžko hledat favorita, lehounce bych se ale přikláněl k Brnu.

Milan Antoš: Všichni očekávají vyrovnanou sérii, Boleslav toho ale v sezoně moc nepředvedla a kulhala za svými výkony z loňského play off. To teď ale znovu začíná a může to být úplně jiná Boleslav. Přesto bych upřednostňoval Kometu, která má v brance Furcha, jednoho z nejlepších brankářů v extralize. Středočeši budou stavět na tom, že s Brnem v sezoně neztratili ani bod, ale Kometa je teď v ajfru.

Olomouc - Karlovy Vary

Foto: Slavomír Kubeš, ČTK Na Ondřeje Beránka a Jiřího Černocha (uprostřed) budou Karlovy Vary proti Olomouci hodně spoléhat.Foto : Slavomír Kubeš, ČTK

Vladimír Vůjtek: Tahle série favorita nemá. Normálně bych vsadil na Olomouc, její poslední výsledky jsou ale mdlé. Dovolil bych si tipnout postup Karlových Varů.

Martin Hosták: Nejotevřenější série ze všech. Bude hodně záležet na tom, jestli se Olomouci uzdraví zraněné opory v čele s Lukášem Nahodilem. Pokud bude většina z nich mimo sestavu, spíš bych favorizoval Karlovy Vary.