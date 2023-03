Experti před čtvrtfinále: Ať někdo porazí Třinec! přeje si Nedorost. Sparta už není lední medvěd, ví Nedvěd

Petr Nedvěd: Vítkovice to zvládnou, i když jednoduché to mít nebudou. Po celou sezonu se pohybovaly na špici tabulky, naopak Kometa je nevyzpytatelná. Mužstvo má sice dobré, ale měla hodně výkyvů nahoru dolů. Play off je sice nová sezona, ale Vítkovice jsou kompaktnější.

Jiří Šlégr: Bude to vyrovnaná série. Věřil bych Vítkovicím, dlouhodobě podávaly stabilní výkony. Zdá se, že jim to funguje i v kabině.

Petr Nedvěd: Sparta. V momentální chvíli má o parník nejlepší mužstvo v extralize. Kdyby nezaspala začátek sezony, kdy byla jako lední medvědi, vyhrála by základní část. Play off je sice specifické, ale Sparta určitě postoupí.

Petr Nedvěd: To je blbá otázka, mou odpověď znáte (směje se). Logicky by sice měl mít víc sil - hlavně třeba v šestém a sedmém zápase - čerstvější Hradec, Liberci ale pomůže zvládnuté předkolo s Plzní. Hradci může v úvodu série ublížit dlouhá pauza, nikdo nemá rád být dva týdny bez zápasu. Když Liberec chytí začátek, věřím, že postoupí.

Václav Nedorost: To bude oříšek, vidím to padesát na padesát. Liberec se postupem přes Plzeň, která ho zaskočila, uvolní, stejně mám ale tušáka, že to zvládne Hradec. I když nedokážu říct konkrétní důvod, který to převáží na jeho stranu.