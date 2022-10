Extraligový duel Třince s Kometou se v lednu odehraje v Bratislavě pod širým nebem

Že pořadatelé oslovili Třinec a Kometu potvrdil pro ČTK také ředitel extraligy Martin Loukota. "Koukali jsme na to, zda by to bylo možné s ohledem na rozpis zápasů a termíny. Z toho pohledu to vypadá dobře. Organizátoři se však musí následně také domluvit s marketingovou agenturou BPA ohledně prezentace partnerů české extraligy. Vím tedy, že nějaké kroky se pro zápas Třince s Kometou v Bratislavě dělají, ale ještě to nemohu potvrdit jako definitivní věc," řekl Loukota.