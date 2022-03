Famózní obrat zajistil Kometě pátý duel. Obrovská euforie, rozplývá se nadšený obránce Bartejs

„Paráda. Obrovská euforie," rozplývá se nadšený obránce Komety Tomáš Bartejs, který přispěl k vítězství svého celku dvěma asistencemi. Jeho tým v úvodu přibrzdila rychle inkasovaná branka. „Trochu jsme se zpočátku hledali. Po první pauze jsme se ale už postupně lepšili. A i když jsme v poslední třetině dostali druhý gól, věřili jsme dál v úspěch. Zvlášť když nás fantastičtí fanoušci hnali dopředu. V play off se nikdy nic nevzdává, a nám se to vyplatilo. Zaplaťpánbůh za to," usmívá se šťastně.

Trenér Komety Jiří Kalous našel pro svoje mužstvo jen slova chvály. „Sehráli jsme velmi dobrý zápas, i když se pro nás dlouho nevyvíjel příznivě. Kluci ale bojovali ze všech sil. Dřeli do úmoru až do poslední vteřiny. Byli jsme za to odměněni. Jsme hrozně rádi, že máme možnost poprat se o postup do čtvrtfinále v rozhodujícím pátém utkání," kvituje s povděkem.