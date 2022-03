Obrovská komplikace pro Kometu! Mueller si dnes nezahraje, rozhodl Ujčík

Pro Kometu balancující nad propastí je to hodně nepříjemná zpráva. V úterním čtvrtém utkání série předkola play off proti Liberci se totiž bude muset obejít bez svého nejproduktivnějšího hráče základní části i probíhajících vyřazovacích bojů Petera Muellera. Předseda disciplinární komise extraligy Viktor Ujčík na základě podnětu severočeského klubu zastavil americkému útočníkovi činnost na jeden duel za zásah holí do oblasti rozkroku Jana Šíra v pondělní třetím zápase.

Foto: Václav Šálek, ČTK Peter Mueller z Brna a Jakub Rychlovský z Liberce. Nahoře ukrajiské matky jako divačky.Foto : Václav Šálek, ČTK

Článek K incidentu došlo ve 46. minutě po vhazování ve středním pásmu. Šír po zásahu do choulostivého místa s obtížemi dojeli na střídačku, Mueller od hlavních rozhodčích Hejduka s Úlehlou vyfasoval menší trest za sekání. „Dal mu zespodu na koule," lakonicky okomentoval faul Muellera, jenž ve třech zápasech série zapsal tři góly a dvě asistence liberecký trenér Patrik Augusta. Dodatečný postih nyní přichází od šéfa disciplinárky. „Mueller se přestupku dopustil bezprostředně po vhazování ve středním pásmu, když nejdříve vědomě umístil hůl mezi nohy stojícího protihráče a následně ho při jejím pohybu vzhůru zasáhl do oblasti rozkroku,“ uvedl Ujčík. 33letý útočník tak bude dnes Brnu chybět a pokud jeho spoluhráči nedokážou zvítězit, byl pro Muellera pondělní duel tím posledním v sezoně. Liberec vede v sérii hrané na tři vítězná utkání 2:1, čtvrtý zápas začíná na ledě Komety v 18 hodin. Tipsport extraliga Průšvih pro Kometu? Mueller píchl soupeře do rozkroku. Hrozí mu distanc

Reklama