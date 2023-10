Fanoušci přišli i na trénink a pomohli nám, liboval si olomoucký Bambula

Radost měl velikou, ulevilo se mu, ale také dobře ví, že zlepšení musí v dalších zápasech potvrdit. „Čekání na gól mě trápilo. Měl jsem však dost šancí, tak jsem si říkal, že to už brzy musí přijít. No a stalo se. V Liberci jsem to odšpuntoval a snad už mi to do brány bude padat častěji,“ pověděl.

Gól, který vstřelil Litvínovu, byl pro něj o to sladší, že přinesl tři body. „Patří však skoro Kubovi Sirotovi. Krásně mě před bránou našel, byl jsem tam úplně sám. Díky mu za to. Musím ale na střelbě makat dál, protože není zrovna mojí předností. Samozřejmě, kdyby mi to do brány začalo padat samo, byl bych rád,“ smál se Bambula.

Proti Litvínovu se poté, co olomoučtí trenéři zamíchali sestavou, posunul do druhé lajny s centrem Janem Knotkem a Michalem Kuncem. „Byl to od realizačního týmu určitý impuls. Už jsme tak dohrávali předchozí duel s Mladou Boleslaví. Celkem nám to společně šlo. Totéž ovšem tentokrát platí o celém mužstvu. Po čtyřech porážkách v řadě jsme do toho šli s pokorou, neměli, co ztratit a předvedli skvělý výkon,“ podotkl.

Kohoutům podle něj pomohli i fanoušci, kteří je před utkáním přišli povzbudit na trénink. „Jsme za to rádi. Bylo to moc fajn. Měli jsme rozbruslení a když jsme dali gól, párkrát si zařvali, fandili nám, zpívali i nějaké chorály a nás to povzbudilo,“ vyprávěl.

Výhra se silným Litvínovem by podle něj mohla tým nabudit i na páteční duel na půdě Kladna. Pro oba celky to bude duel prakticky o šest bodů. Navíc Kohouti venku ještě nevyhráli a Oceláři se v poslední době zvedli. „Tři body tam musíme urvat,“ uvědomuje.

Vítá také návrat Karla Pláška ze zámoří, který se v Olomouci rozehrával po zranění už v minulé sezóně a teď se na Hanou vrací poté, co se neprosadil ve Vancouveru ani poté v Pittsburghu. „Ukázal, že je jedním z lepších hráčů v extralize. Určitě nám moc pomůže,“ ví dvaadvacetiletý hokejista.