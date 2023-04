Fantom Kacetl znovu dovedl Třinec k titulu. Čísla dobrý, ale o mně to není, smál se

Fotogalerie +20

Třinec v šestém zápase finálové série doma přehrál Hradec Králové 4:1 a získal čtvrtý titul v řadě. „Já mám teprve třetí, ale to nevadí. Je to něco perfektního! Víme, jak play off hrát a to se ukázalo proti silným týmům. Nechci říct, že jsme si to pohlídali, ale hráli jsme zkušeně. Ten tým má vítěznou mentalitu a chtěl bych smeknout před všemi," culil se 32letý rodák ze Znojma.

Ondřeji, s jakými pocity budete dnes odcházet ze stadionu?

S ohromnou radostí a neskutečnou úlevou. Bylo to náročné, dlouhé a zase velké drama. Když jsme vedli o dva v závěru, tak jsem si snad poprvé v sérii užil aspoň dvě minuty klidu.

Bylo to v play off znovu především o vašem výkonu v brance?

Ne, děkuju, ale ne, ne, ne. O mně to není. Vždycky jsme to zvládli jako tým. Čísla hezký, ale nikdo by to nezvládl bez týmu.

Bylo vám těžko, když Hradec Králové ve třetí části vyrovnal?

Říkal jsem si: Nic, jedeme dál. Dali gól, ale nic se nestalo. Kurňa, máme výborný tým, dáme další gól.

V sérii jste vedli 3:0, další dva zápasy jste ale prohráli. Co to s týmem dělalo?

Z jednoho hlediska bylo nepříjemný, že dvakrát vyhráli. Ale pořád jsme vedli 3:2 na zápasy a od toho jsme se chtěli odpíchnout. Nic moc se nedělo. My víme, jaký tým tady máme. Některé zápasy od nás nebyly ideální, i tak jsme ale věděli, že tady necháme všechno, že nás tady lidi poženou. A je to tam kurňa!

Museli jste začít v předkole, jak těžké bylo dojít až na vrchol?

Bylo to hodně těžké. Dostali jsme asi dva nejtěžší soupeře (Spartu, Pardubice). Byli to největší aspiranti na titul. Ve finále byl některými lehce podceňovaný Hradec, ale oni hráli fakt výborně. Je třeba jim dát obrovský kredit. Zápasy byly vyrovnané do poslední minuty, rozhodovaly maličkosti, detaily.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Zleva útočník Martin Růžička a Petr Vrána z Třince s Pohárem T. G. Masaryka

Třinci se po základní části a šestém místě tentokrát moc nevěřilo, je tenhle výsledek zadostiučiněním?

Je vidět, že základní sezona není měřítko. Můžeme skončit mimo první čtyřku, ale přesto si můžeme dojít pro titul. Základní část je jedna věc, play off druhá.

Vyhráli jste titul na svém ledě. Budou o to větší oslavy?

Budou takové, jaké si je tady se všemi uděláme.

Čekáte telefonát od reprezentačního trenéra Kariho Jalonena?