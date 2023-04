Ženu jsem doma zpražil, že nám nevěří, vtipkoval třinecký Voženílek

Fotogalerie +20

Pocity vítěze extraligy zažíváte poprvé v kariéře. Jaké jsou?

Je to super pocit, nemám teď moc myšlenek. Užívám si to a jsem rád, že to takhle dopadlo.

V posledním zápase sezony jste sehrál výraznou roli. Byl jste speciálně motivovaný?

Jen jsem chtěl za každou cenu dneska vyhrát, už to bylo opravdu dlouhé a síly ubývaly. Včera jsem si říkal, že dneska vyhrajeme 1:0. To bohužel nevyšlo, ale dali jsme na 2:1 a dotáhli to do konce, to je hlavní.

Do finále jste prošli až z předkola, jak složitá to byla cesta?

Bylo to strašně náročné, o to je to cennější. Měli jsme hrozně kvalitní soupeře – Litvínov, Spartu, Pardubice a teď Hradec Králové. Moc si toho vážím, soupeři byli skvělí.

🏆 28. duben - nejlepší den v roce! pic.twitter.com/b6DfDSEWSS — HC Oceláři Třinec (@hcocelaricz) April 28, 2023

Motivovalo vás, že se Třinci po nepříliš povedené základní části moc nevěřilo?

Je to pravda. Už před Litvínovem mi paní doma říkala, co četla, a já jsem ji v uvozovkách zpražil. Říkal jsem: Ty vůbec nevíš, jaké kouzlo je v tomhle týmu! Já jsem věřil už před play off, že můžeme jít hodně daleko. Ten tým je dost specifický.

K titulu jste potřebovali v play off dvaadvacet utkání, kde jste brali síly?

Moc jich nebylo, ale vždycky v sobě musíte nějaké vyhrabat a odevzdat to na tom ledě.

Budete mít vůbec síly na slavení?

Síly slavit budu mít určitě. Doufám, že mi kluci ukážou, jak se takový titul slaví.

🔥 Pojďme se ještě podívat na vítězný gól @hcocelaricz, který vstřelil Libor Hudáček a posunul tak svůj tým k zisku čtvrtého titulu v řadě! 🏆 #TRIMHK pic.twitter.com/WwJTNSRRqH — Tipsport extraliga (@telhcz) April 28, 2023

Je to pro vás životní sezona?

Určitě. Vyhrál jsem mistrovský pohár, což se mi v životě nepovedlo. Je to nejlepší sezona v životě.

Co vás nyní čeká?

To nevím. Doufám, že další pohár.

S reprezentací? Věříte, že přijde pozvánka od Kariho Jalonena?

Kluci to řešili, já ale opravdu nevím. Co přijde, to přijde.

Na ni byste síly ještě našel?

Je to o to složitější. Ta sezona byla fakt dlouhá a kluci v reprezentaci už měli čas se sehrát, Kari s nimi mohl pracovat. Ať tam budu, nebo ne, budu jim strašně přát. Měl jsem v sezoně možnost tam nahlídnout a líbilo se mi, jak to funguje. Doufám, že budou úspěšní.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Zleva útočník Martin Růžička a Petr Vrána z Třince s Pohárem T. G. Masaryka

Už vám proběhla hlavou dosavadní kariéra? Hostování po klubech, zlomená čelist a teď titul?