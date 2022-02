Liberec do utkání vlétl a mohl jít brzy do vedení, Lukeš si ale s šancí Faško-Rudáše poradil. Na opačné straně zase Pavelku prověřil Půlpán. Po něm měl dobrou možnost Hladonik, Pavelka byl opět připraven. Poté už ale převzali iniciativu opět Bílí Tygři, kteří si zahráli také první přesilovku. Ačkoliv se jim dlouho nedařilo usadit se v útočném pásmu, v závěru početní výhody se do kotouče na modré čáře opřel Vlach a dělovkou pod horní tyč otevřel skóre.