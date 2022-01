V prvních minutách to byli hosté, kdo měl opticky více ze hry, avšak bez větší brankové příležitosti. Jakmile ale domácí přestáli první oslabení, dostávali se i oni postupně do hry. V 15. minutě při vyloučení Olesze udeřila Energie díky přesné kombinaci po ose Plutnar, Rachůnek a přesné střele Fleka do horního růžku olomoucké branky. Srovnat mohl ještě v úvodním dějství Švrček, ale Habal včasným vyjetím zkrotil jeho prudkou střelu.