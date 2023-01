Forman si zahrál fotbal, pak se přece jen dočkal 300. bodu. Kluci se mi vysmáli, líčí

Z branky se 32letý křídelník radoval už v první třetině. Jenže puk do branky jednoznačně kopl bruslí. „Za mě gól," vtipkoval Forman po zápase. „Doufal jsem, že pohyb nebude vidět. Reflex. Jsem dobrý fotbalista, tak jsem to zkusil," pokračoval s úsměvem od ucha k uchu.

Na ledě ještě věřil, že by trefa mohla platit. „Když jsem přišel na střídačku, říkal jsem klukům, že je šance tak padesát na padesát. A jak potom viděli situaci na kostce, pořádně se mi vysmáli," popisoval rodák z Kralup nad Vltavou.

V prostřední části však zapsal asistenci na přesilovkový gól Michala Řepíka a kulatého čísla kanadských bodů se dočkal. A čeká ho za to tučný příspěvek do kasy. „Spoluhráčům účtuju tři tisíce korun, takže se tomu taky nevyhnu. Kluci do mě hned rýpali, měli největší radost," culil se.