Jako Hudáček. Prázdnou branku minul i litvínovský Hlava: Tohle musím trefit i koštětem

Jenže prázdnou branku minul a arenou to jen nevěříceně zahučelo. „To musí skončit v bráně. Jak jsem sklepnul puk, nalomil jsem hokejku. A jak jsem plácnul do kotouče, zlomilo mi to lopatu. Ale v takový situaci bych měl puk do brány dostat i koštětem," popisoval Hlava po zápase.