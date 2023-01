Domácí hráči byli od úvodu zápasu aktivnější, více se tlačili do zakončení, do první výraznější šance se však dostala Verva. Havelka ale v 7. minutě po chybné Kovářově rozehrávce netrefil z úhlu odkrytou branku O pět minut později zahrozil po rychlém protiútoku Zile, ani on ale nezamířil přesně.