Funkcionář extraligového Motoru promluvil o ultimátu pro trenéra

„Veřejné ultimátum mi přišlo jako totální úlet. Navíc o osudu trenéra Modrého, jestli se bude poroučet, rozhodovaly samostatné nájezdy," nelíbí se i s odstupem počínání vedení Motoru Janu Škvorovi, hokejovému expertovi Sport.cz.

Ředitel komunikace jihočeského klubu má vcelku pochopitelně jiný pohled, třeba i proto, že zná dobře zákulisí týmu i celého klubu. „Nevím, jak by to bylo, kdyby se tehdy prohrálo. Co se týče mého mínění, mám spíš poradní hlas," tvrdí funkcionář, který má sám hodně zkušeností z mediálního světa.

Kučera tvrdí, že šlo ze strany vedení Motoru o pokus motivovat tým. „Ani tak to nebylo ultimátum pro trenéra, všichni z vedení s Jardou Modrým hráli, spíš to byl vzkaz pro hráče. Jestli je v kabině nějaký problém," tvrdí ředitel komunikace v Motoru. „Myslím, že tam byla snaha vyhecovat tým. Oni se semkli, nikdo to nechce zažívat, zloba se snesla na vedení. Třeba právě tohle pomohlo. Měli jsme pak slušnou sérii, neříkám, že to bylo kvůli ultimátu, ale semknutí kabiny tam mohlo být," dodává.

Za trenéra se tehdy v těžké situaci postavil Lukáš Pech, když do médií řekl, že s ultimátem moc nesouhlasil. Tehdy v duelu s Plzní vzal zkušený borec také odpovědnost na sebe a v nájezdech rozhodl o výhře Motoru. Kouč Modrý situaci ustál. „Pořád si ale myslím, že vyjádření ze strany klubu nebylo nejšťastnější," stojí si za svým Jan Škvor.

Zástupce Motoru dobře ví, jak to ve sportovním světě chodí. Týmy mají sérii vítězství a pak se pro změnu stane, že tým opakovaně prohrává. „Tady bylo vidět, že to tým chce urvat. Situace nebyla dobrá. Jarda Modrý s týmem získal nečekaný bronz a kdyby někdo říkal, že ho v říjnu budeme odvolávat, ťukal by si na čelo. Po těch porážkách ale bylo třeba něco udělat. Muselo se vymyslet nějaké řešení a to nakonec týmu pomohlo. Ano, navenek to nemuselo pro někoho vypadat dobře, ale my musíme myslet na klub," hájí postup vedení Motoru Kučera.

Foto: Miroslav Chaloupka, ČTK Lukáš Pech z Českých Budějovic střelec rozhodující branky.Foto : Miroslav Chaloupka, ČTK

Zájem médií pochopitelně vzbudila i jedna z odpovědí útočníka Zdeňka Doležala o vztahu s trenérem. „Hráč, kterému se nedaří, nedává tolik gólů, tak trenéra asi každý nemiluje. Ohledně toho rozhovoru. Padlo šest otázek ve stylu konečně nám něco řekni a ty Zdeněk zahrál skvěle. Na další otázku už řekl, ano, když nehraju a nedávám góly, tak asi vztah s trenérem nemůžu mít ideální. Z mého pohledu se není co divit. Úplně bych to neviděl jako extra problém a důležité je, jak se k tomu postaví trenér a ten hráč," míní funkcionář Motoru.

Jedním dechem připomíná, že Zdeněk Doležal hrál v dalším utkání v prvním útoku. „Evidentně si to s trenérem vysvětlili. Ale on už byl v první lajně než tohle řekl. Asi je jasné, že to není hráč do čtvrtého útoku, aby se někde srážel, měl by dávat góly. Zdá se, že si s trenérem řekli, jak to do dalších zápasů zkusí," konstatuje Kučera a odmítá, že by měl právě kvůli téhle situaci těžké spaní.

„Já už jsem zažil snad všechno. Tituly, první ligu, sezonu, kdy jsme skoro nic nevyhráli po postupu. Už to všechno znám. Nedostává mě do šílených tlaků, ať se stane cokoliv. Jen je s tím třeba pak nějak pracovat.," dodává Kučera.