GLOSA: Zlepšení, ale sedmé místo je pro Kometu málo. Návrat na výsluní se o rok odkládá

Oproti minulé sezoně to je sice zlepšení, avšak zdaleka ne takové, aby mohli být v klubu se slavnou tradicí se sezonou spokojeni. Zatímco před rokem ztroskotali brněnští hokejisté už v předkole extraligového play off na Liberci, tentokrát došli aspoň do čtvrtfinále, v němž po šestizápasové bitvě nestačili na Vítkovice. V konečném pořadí obsadili sedmou příčku.