Gól v prodloužení zrušila trenérská výzva. Byla to bezmoc, těžké na hlavu, popisoval vítkovický Hruška

„Bylo to nahoru dolů, těžké na hlavu i na fyzičku. První zápas, hned do prodloužení, ale se šťastným koncem. O to lepší pro nás," radoval se dvougólový vítkovický Jan Hruška.

Vedli jste 2:0, 3:2 v poslední minutě, přesto jste byli na pokraji porážky. Je to zdvižený prst do dalších zápasů?

Ne, zdvižený prst ne, nehrajeme proti žádným nazdárkům. Dali jsme dva góly, oni dva o chvíli později. Byly situace, které si musíme rozebrat a zahrát jinak, ale to nic nemění na tom, že oni to sehráli dobře a dali gól. My jich dali naštěstí víc.

V prodloužení se ale nejprve z vítězství radovali hosté. Co jste prožívali po gólu Jana Bambuly?

Byla to bezmoc. Loni se to otočilo proti nám, letos nám to pomohlo. Tyhle výzvy... Je to pravidlo, dnes se štěstí přiklonilo k nám. Díky tomu máme bod.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Radost olomouckých hráčů.Foto : Petr Sznapka, ČTK

Věřil jste, že sudí gól odvolají?

Já tu situaci vůbec neviděl, pro mě to bylo úplně do tmy. Vůbec jsem nevěděl, co se bude dít. Ale řešili asi dvacet minut, to už tam bylo myšlenek hodně. Ale ovlivnit se to nedá, takže to bylo jen čekání na verdikt.

Po tomhle momentu se hodně diváků zvedlo a odešlo, vnímali jste to?

Jestli odešli, tak se nedivím. Patnáct minut se něco řešilo, těžko mohl někdo vědět, že se bude ještě pokračovat.

Bylo v tu chvíli pro Olomouc těžší se koncentrovat na pokračování?

Nevím, jak to vnímali, ale určitě to nebude nic příjemného. My přežili svoji smrt. Ani nevím, jak to popsat. Neuznali gól, bylo ještě deset minut prodloužení a bylo třeba se soustředit dál.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Brankář Branislav Konrád z Olomouce.Foto : Petr Sznapka, ČTK

Do play off jste šel jako nejlepší extraligový střelec roku 2022. V prvním zápase předkola jste přidal další dva góly a máte nyní 14 branek, což je o dva více než Filip Chlapík. Není to tak dávno, co říkal, že je pro vás každý gól svátek. Co se změnilo?

Šlape mi na paty, jo? (smích) Co se zlomilo? Asi hlava. Netřeba to zakřiknout, ale někdy se puky odráží, někdy ne. Můžu být jenom rád, že se to zlomilo na správnou stranu, bude to pokračovat a Chlapík zůstane za mnou.

Jak se hraje v play off proti týmu, v němž je David Krejčí?

Já nevím, já proti němu nehrál (smích). Ala jasně, je to specifický, těžce nadstandardní hráč, kterého ubránit není sranda. Pár let se o to pokoušeli i v Americe a myslím, že jim to moc nešlo. Samovi (Bittenovi) patří velký dík. Když s ním byl na ledě, a byl s ním často, tak mu to dokázal znepříjemnit. Odvedl, co jsme od něj chtěli. Na druhou stranu, Krejča měl stejně 1+1. Je potřeba si na něj dát ještě větší pozor.

Lukáš Kovář dostal od Lukáše Klimka ránu do hlavy, Dominik Lakatoš se jej zastal a šel se prát. Je tohle play off?