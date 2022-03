První gól v play off vzala Bambulovi trenérská výzva. Třeba se dočkám hned zítra, přál si olomoucký mladík

„Poté, co neuznali ten gól, to pro nás bylo strašně těžké. Už jsme si mysleli, že jsme vyhráli, skoro jsme šli do šatny a najednou jsme museli hrát dál. Nic příjemného," popisoval Jan Bambula. „Nevím, nejsem rozhodčí, neznám pravidla dokonale, ale myslím si, že tam domácí hráč Davida (Krejčího) natlačil a tohle by mělo platit," krčil rameny 21letý útočník.

Vítkovice vedly v úvodní bitvě předkola v polovině utkání 2:0, náskok ale ještě v prostřední části ztratily. V 59. minutě si druhým gólem Jana Hrušky vedení vzaly zpět, Olomouc ale 41 vteřin před třetí sirénou v přesilovce zásluhou Jiřího Ondruška znovu srovnala.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Radost olomouckých hráčů po vyrovnávacím gólu na 3:3.Foto : Petr Sznapka, ČTK

„Nesložili jsme se a dokázali dvakrát vyrovnat. V tu chvíli jsme už věřili, že to zvládneme," říkal olomoucký mladíček. „Nepříznivý vývoj nás nevykolejil, o zápasu jsme se vrátili. To ukazuje, že máme silný tým, silnou vůli. Škoda, že nám to v tom prodloužení nevyšlo. Mohli jsme vést, prohráváme 0:1, ale nevadí. Nás to nepoloží, druhé utkání vyhrajeme a otočíme to," měl jasno Bambula.

Už to vypadalo, že Vítkovice zvítězí v základní hrací době, ale 45 sekund před koncem srovnal za @hcolomouc Jiří Ondrušek a poslal zápas do prodloužení 🔥 #TELH #VITvOLO #predkolo #playoff pic.twitter.com/FnJpjxfCwD — Tipsport extraliga (@telhcz) March 11, 2022

Kdyby jeho trefa z páté minuty prodloužení platila, byla by to pro olomouckého mladíka premiérová branka v extraligovém play off.