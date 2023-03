Grman čekal na první gól jednapadesát kol. Potěšil, ale tohle není moje práce, smál se

Vítkovice vyhrály potřetí v řadě a drží se na druhé příčce s dvoubodovým náskokem na Spartu Praha. Hájit ji budou v neděli v Liberci. „Přestože to není nijak zásadní, chceme už to v posledním kole udržet. Nejdůležitější pro nás ale je to, abychom byli na play off dobře nachystaní. A v tom nám utkání proti Kometě může pomoct. Prohrávali jsme o dva góly, a přesto jsme to dokázali urvat. To je velmi důležité," přemítal Grman.