Pětice hokejistů podepsala v Českých Budějovicích, pokračují Gulaš i Hovorka

Sedmatřicetiletý Gulaš se do mateřského klubu vrátil v roce 2021 z Plzně a od té doby patří mezi klíčové hráče . Hned v první sezoně pomohl Motoru k postupu do semifinále play off a celkově třetímu místu v extralize. O šest let mladší Strmeň je dlouhodobě brankářskou dvojkou Jihočechů, aktuálně kryje záda Dominiku Hrachovinovi.