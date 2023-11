Hadamczik vnuka neovlivňoval. Rozhodl jsem se sám, jsem dospělý, říká vítkovický Barinka

„Nedopadlo to, jak jsme si představovali. Chtěli jsme na domácí hned vletět, ale oni hlavně na začátku byli rychlejší v soubojích, lepší prakticky ve všem. Jediné pozitivum asi bylo, že jsme dokázali vyrovnat, protože pak jsme to zase nedotáhli do úspěšného konce,“ pospal první dojmy z domácí soutěže dvaadvacetiletý útočník, který v německé lize DEL načal letos čtvrtou sezónu a ve dvanácti zápasech vstřelil dva góly.

Na českou extraligu si teprve bude zvykat. „Hraje se tady jiný hokej. V Německu je to spíše kanadský styl, více se to dohrává, tlačí do brány. V Česku jsou hráči šikovnější, lépe si umí nahrát, vidí hokej. Jsem rád, že debut mám za sebou a věřím, že to bude jen lepší a lepší,“ podotkl hokejista, který v Německu si celkově za Kolín Nad Rýnem a Eisbären Berlín připsal ve 145 zápasech 66 bodů za 31 branek a 35 asistencí.

Zabalil to tam, protože ho to táhlo domů. „Od mladšího dorostu, kdy jsem byl v rakouském Salzburgu, jsem byl venku. Šest let bylo dost. Chtěl jsem zpátky za rodinou a cítil, že by mi to psychicky mohlo pomoci,“ vysvětlil.

Přiznal také, že v kontaktu byl i s dalšími českými kluby. O které šlo, neprozradil. Přednost Vítkovicím dal hlavně kvůli touze po domově. „Nebylo to však o teplých večeřích. Ty mi vaří přítelkyně pořád,“ dodal se smíchem.

Děda na jeho rozhodnutí o návratu neměl žádný vliv. „Snaží se mi radit po hokejové, herní stránce. Jinak to bylo výhradně na mě. Jsem dospělý,“ uvedl.

Vítkovice podle něj mají kvalitní tým. „Teď to chce jen pár zápasů, abychom se do toho dostali a rozjeli nějakou vítěznou vlnu. Jak už se to nakopne, půjde to,“ je přesvědčen.

V Olomouci nastoupil ve třetí lajně, kde mu křídla hráli Lotyš Roberts Bukarts a syn sportovního ředitele Třince a legendy Ocelářů Jana Peterka, vrstevník Jonáš Peterek, který do Vítkovic přišel z finského Joensuu Kiekko-Pojat.

„Na to, že to byl náš první společný zápas, to nebylo špatné. Musíme se však sehrát a to chvíli potrvá. Bukarts je super hráč. My s Jonášem se mu snažíme přizpůsobit, aby to měl co nejlehčí, udělat za něj tvrdou práci, ať nás může najít nahrávkami, které má skvělé,“ pověděl.

