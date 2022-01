Hanáci doplatili na špatná střídání. Asi chtěli všichni dát vyrovnávací gól, smál se třinecký Daňo

„Tohle by se nám fakt stávat nemělo. Je to velká škoda, protože jsme vedli a šancí jsme proti lídrovi tabulky měli více než jen na jeden gól. Ale dvakrát jsme hloupě chybovali při střídání a byli za to potrestáni," litoval olomoucký kapitán Jiří Ondrušek.

Utkání Třince s Olomoucí bylo původně naplánováno na 27. února, Oceláři i hokejisté z Hané ale v tomto týdnu kvůli karanténním opatřením v týmech soupeřů o své zápasy přišli, a tak se dohodli, že utkání 57. kola sehrají dříve.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Zleva Tomáš Marcinko z Třince, Jiří Ondrušek a brankář Branislav Konrád z Olomouce.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

A hostům návrat na led zprvu chutnal více. Poprvé v sezoně šli zásluhou teče do vlastní banky v podání Vladimíra Draveckého proti Třinci do vedení, dopadli ale stejně, jako v předešlých dvou vzájemných utkáních. Znovu prohráli, podruhé těsně.

„O to více to bolí. Ono je někdy lepší dostat po mizerném výkonu dardu, než hrát dobře a těsně prohrát. Alespoň bod jsme mít mohli, je to škoda. Moc bodů nemáme a potřebujeme každý," poukázal Ondrušek na nelichotivou 12. příčku Olomouce v tabulce Tipsport extraligy.

Zřejmě přehnaná touha vstřelit vyrovnávací gól a dostat zápas na ledě mistra do prodloužení nakonec Hanáky o možnost vyrovnat. Místo Branislava Konráda naskočili na led dva útočníci a bylo vymalováno.

„Opravdu to vypadalo, že chtějí všichni dát vyrovnávací gól. Mít na ledě sedm lidí je nezvyklé a byl jsem překvapený, že to rozhodčí vůbec spočítali," smál se třinecký útočník Marko Daňo. „Měli jsme to díky tomu na konci trochu jednodušší. I když i tak měli v oslabení nějaké šance," řekl slovenský reprezentant.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Hráči Třince se radují z druhého gólu. Zleva Ondřej Kovařčík, Tomáš Kundrátek, autor branky Aron Chmielewski, David Musil a Michal Kovařčík.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

Definitivní gólovou pojistku přidal v poslední vteřině střelou od vlastní střídačky do opuštěné olomoucké klece další Slovák v dresu Třince Tomáš Marcinko. „Ať už s tím gólem, nebo bez něj už to rozhodnuté. Ale neměli bychom se nechat takto zatlačit," upozornil Marcinko.