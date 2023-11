Hanákům pomohl nepotrestaný faul. Sudí mi řekl, že měl blbý výhled, kroutil hlavou brněnský Flek

Rozhodčí se Kometě za svůj přehmat omluvil. „Za to mu patří kredit. Takové chyby by se neměly stávat, ale bohužel… Nebudeme se na to vymlouvat. Měli jsme být produktivnější. Na jeden gól se nevyhrává. Olomouc má nesmírně bojovný tým, který výborně napadá. Měli jsme obrovské problémy s přechodem do útočné třetiny,“ uvedl kouč Komety Jaroslav Modrý.