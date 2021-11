Hattrick potěšil, ale pořád je na čem pracovat, prohlásil Chlapík

Chlapík se po utkání nechtěl pouštět do úvah, zda šlo o jeho nejlepší zápas v kariéře. "Jsem za to rád, hattrick mě samozřejmě moc potěšil. Všichni řeší body, ale jinak ve hře bylo několik detailů, na kterých je potřeba pořád pracovat. Věřím, že výkony půjdou ještě nahoru," řekl v rozhovoru s novináři.

Sparťané dorazili na východ Čech po sérii špatných výsledků v extralize plně odhodlaní uspět. "V listopadu jsme neměli tolik výher, ale do Hradce jsme přijeli vyhrát. Všichni kluci dali do zápasu maximum. Osm gólů je pro nás třešnička na dortu. Moc jsem si to užil," podotkl Chlapík.