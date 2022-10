Hattricky otce a syna dělí bez jednoho dne třiadvacet let. Dobře načasované, smál se Marko Daňo

O úvodní tři branky zápasu se v prvních osmi minutách postaral jediný hráč – slovenský útočník Marko Daňo, pro kterého to byl vůbec první kariérní hattrick. „Trochu jsem si na to počkal, ale dočkal jsem se. Ale nejdůležitější je, že jsme konečně doma vyhráli," poukázal Daňo na předchozí čtyři nezdary.

Hattrick vstřelil ještě ve staré Werk Aréně v utkání proti Plzni (4:3). „Dobře načasované. Vůbec jsem nevěděl, zda hattrick za Třinec někdy dal, ale předpokládal jsem, že ano. Ovšem je jasné, že v době, kdy hrával on, bylo jednodušší dát hattrick," vzkázal Marko Daňo do VIPky třinecké Werk Arény, odkud jeho otec, jenž v klubu nyní působí u mládeže, zápas sledoval.

„Určitě je rád, ale asi bude mít na cestu domů méně peněz, protože bude muset všem ve VIPce platit, ale my si to nějak vyrovnáme," culil se s osmi góly v osmi utkáních aktuálně nejlepší třinecký střelec sezony.

„Na co jsem sáhl, to mi tam spadlo. Jsem rád, že to přišlo teď, kdy se trochu trápíme. Ještě se nám nepovedlo posbírat body v domácím prostředí, takže mě těší, že jsem mohl pomoci mužstvu k prvnímu domácímu vítězství v sezoně. Jsou to velmi důležité body," hodnotil Daňo, který nemusel zůstat jen u tří gólů.