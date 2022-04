Z Boleslavi do Pardubic. Rulík prožil zvláštní den

„Cítil jsem, že čtyři roky v Boleslavi je hraniční doba. S pátým u jednoho týmu jsem nikdy neměl dobrou zkušenost, v Plzni ani v Litvínově. Nebylo to rozhodnutí ze dne na den. Vše jsem zvážil a rozhodl jsem se pro změnu. Oslovil mě i koncept, který se tady buduje," vysvětlil Rulík výměnu.

Jeho odchod však vyvolal u Bruslařů emoce. Od jejich šéfa zazněla i slova o plivnutí na klub. „Nejsem si vědom, že bych na Boleslav plivnul. S panem Plachým jsem mluvil, a to je vše, co k tomu mohu říct," poznamenal Rulík. Přiznal však, že loučení ve středočeském klubu nebylo příjemné. „S kabinou jsem měl výborný vztah a jednoduché rozhodnutí to nebylo. Ale stejně bych v pátém roce odešel, nepokračoval bych tam. Když se naskytla tato možnost, souhlasil jsem, za předpokladu, že se oba kluby domluví," dodal. Jisté je, že vzájemné zápasy Pardubic a Boleslavi získávají třaskavý náboj...

Východočeši museli Rulíka od semifinalisty letošní sezony vykoupit. „Cesta hledání nového trenéra byla trošku trnitá, ale jsem rád, že se nám do Dynama podařilo získat trenéra, který má za sebou zkušenosti a úspěchy," připustil majitel klubu Petr Dědek.

V transferu hrál hlavní roli. „Nešlo o nic zvláštního, co bych už v životě nedělal a nezvládl. Myslím, že jsme jednali správně. Nejprve jsme se pobavili s Radimem, zda by ho to oslovilo a když jsme se dohodli, že ano, oslovili jsme i Boleslav. Myslím, že je to naprosto standardní," popsal Dědek úspěšný lov, který včera poprvé potvrdila i Boleslav. „Po dohodě majitelů obou zainteresovaných klubů jsme se s Radimem dohodli na vyvázání smlouvy," konstatoval její generální manažer Jan Tůma.

Majitele sedm let starého titulu s Litvínovem čeká v Pardubicích těžká šichta. Z hvězd, na které má Dynamo políčeno, musí sestavit šlapající tým, který dojde dál než v letošní sezoně, kdy Dynamo pohořelo už ve čtvrtfinále. „Důležité je, aby v mužstvu byli charakterní hráči," přeje si Rulík.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Radim Rulík na lavičce Boleslavi na archivním snímku během utkání s Pardubicemi.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Cíle jsou dané. „Rádi bychom byli po základní části do čtyřky. A ke stému výročí by bylo dobré, aby zacinkala medaile," touží Dědek po dárku k narozeninám klubu. V příštím roce slaví Dynamo sto let od svého založení. „Věřím, že s sebou Radim přinese vítěznou atmosféru," podotkl sportovní ředitel Dynama Dušan Salfický.