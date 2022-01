HOKEJ ONLINE: Boleslav zaskočila lídra, Spartu prověří Kladno

Mladá Boleslav má za sebou karanténu, do akce jde přesně po čtrnácti dnech. A hned ji čeká lídr z Třince, jenž rozhodně nepatří k jejím oblíbeným soupeřům. Oceláři ve čtyřech z posledních pěti vzájemných zápasů neinkasovali, Bruslaři jim nedali gól už neuvěřitelných 180 minut a 57 sekund.

Na předehrávce 50. kola se domluvila karlovarská Energie s Olomoucí vzhledem k tomu, že jejich soupeři pro pětačtyřicáté kolo jsou v karanténě. Západočeši by se v případě výhry mohli dostat právě před Olomouc a zaujmout tak 12., tedy poslední postupovou příčku do play off.