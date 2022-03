HOKEJ ONLINE: Liberec drtí Kometu! Vítkovice i Boleslav jsou ve čtvrtfinále

Nejzajímavější okamžiky první třetiny mezi Vítkovicemi a Olomoucí se vešly do necelé minuty. Nejdříve se před domácí brankou nejrychleji zorientoval hostující Tomeček a šťastným odrazem o Stezkovy betony poslal Kohouty do vedení. Ti si však náskok užívali jen velmi krátce. O 46 sekund později zakončil rychlou akci Vítkovic Fridrich a první třetina tak skončila smírem 1:1.

Ve druhé třetině se fanoušky branek ani větších šanci nedočkali, radost jim však v třetí minutě závěrečné části udělal kanadský útočník ve službách Vítkovic Flick, který poprvé v zápase poslal Rideru do vedení. Hanáci již reagovat nedokázali, v power play naopak inkasovali z Krenželokovy hole třetí gól a sezona pro ně skončila.

Krásná akce @hcvitkovice 👌 Do prázdné branky zakončoval Petr Fridrich a srovnal na 1:1. #TELH #VITvOLO pic.twitter.com/RawEwPtAAA

Do rozhodující bitvy mezi hokejisty Plzně a Mladé Boleslavi vstoupili lépe hosté, které poslal v 15. minutě do vedení Kotala. Indiáni se vyrovnání dočkali v polovině zápasu, kdy přesilovou hru využil Bulíř a srovnal na 1:1. Když již se zdálo, že půjdou oba týmy do kabin za nerozhodného stavu, udeřili Bruslaři znovu. Padesát sekund před koncem druhé třetiny vrátil Středočechům těsný náskok Flynn.