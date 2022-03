HOKEJ ONLINE: Předkolo play off vrcholí! Bitvy v Plzni, Vítkovicích a Liberci rozhodují o čtvrtfinalistech

Až poslední možné zápasy rozhodují v extralize ve třech ze čtyř sérií o postupujících do čtvrtfinále play off. Hokejisté Plzně v Mladé Boleslavi a Vítkovic v Olomouci překlopili úterními výhrami zpět na svou stranu výhodu domácího prostředí. Doma bude hrát i Liberec, který se ale vrátil z Brna po ztrátě vedení 2:0 na zápasy. Všechny duely, které se v případě remízy po 60 minutách hrají až do rozhodnutí, můžete sledovat na Sport.cz v podrobných online reportážích.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Zleva Samuel Bitten z Vítkovic a Jan Švrček z Olomouce se postrkují. Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

Reklama