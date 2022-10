HOKEJ ONLINE: Sparta vyhrála v prodloužení, Brno rozhodlo v nájezdech. Litvínov se dál trápí. Kladno na lídra nestačí

Pět vítězství z posledních šesti zápasů. S takovou formou vstupují do 14. kola hokejové Tipsport Extraligy Karlovy Vary. Do KV Arény zavítá Kometa Brno, která se může dostat do čela tabulky. Aby se to však stalo, musí klopýtnout jak vedoucí Pardubice, tak druhé Vítkovice. Dynamo čeká od 17 hodin souboj s Kladnem, zatímco Ridera vyzve od 16 hodin Litvínov. Extraligová neděle odstartuje v 15:30 a všechna utkání s námi můžete sledovat na Sport.cz.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Hráči Vítkovic se radují z gólu proti Litvínovu.Foto : Petr Sznapka, ČTK