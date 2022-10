Kempný už je sparťanem: Nebylo nad čím přemýšlet. Chceme titul, podřídíme mu vše!

„O příchod Michala jsme stáli už od léta, kdy jsme byli domluvení v případě, že by mu nevyšlo angažmá v NHL. Jsme moc rádi, že jsme zůstali dál jeho první volbou. Je to obrovská posila do naší defenzivy," uvedl sportovní manažer Jaroslav Hlinka.

Už v létě, krátce poté, co s národním týmem získal na světovém šampionátu bronz, to skutečně vypadalo, že 32letý hodonínský rodák ukončí pětiletou štaci v NHL a zamíří do Sparty. Před sezonou s ní trénoval, byl domluvený na podmínkách, jenže pak přišla nečekaná nabídka v podobě jednocestné smlouvy na 750 tisíc dolarů od Seattlu. A Kempný vyrazil zabojovat o setrvání v NHL...

Vítěz Stanley Cupu s Washingtonem z roku 2018 ale neuspěl. V přípravě odehrál jen dva duely, v tom druhém si navíc přivodil otřes mozku. Soutěžní ročník začal na farmě, kde ve dvou zápasech vstřelil jeden gól. Klub jej dvakrát poslal na listinu nechráněných, podruhé na tu bezpodmínečnou s cílem ukončit kontrakt s Kempným.

Foto: HC Sparta Praha / Vladimír Koča Se Spartou podepsal Michal Kempný dvouletý kontrakt.Foto : HC Sparta Praha / Vladimír Koča

A protože si jej žádný jiný z klubů nevybral, měl Kempný jasno: Za oceánem končím a vracím se do Evropy! „Nechtěl jsem být v pozici, v jaké jsem byl loni. S rodinou jsme se rozhodli pro návrat zpět," vysvětluje. A volba byla jasná. Sparta o jeho služby i nadále usilovala, rozdílového zadáka nutně potřebuje. A Kempný je ideálním řešením.

V pátek nasedl na letadlo a navzdory dlouhému letu, během kterého toho moc nenaspal, se už v sobotu dopoledne hlásil na prvním tréninku se Spartou. „Bylo to trošku hektické období, ale jsem rád, že jsem konečně doma. Byli jsme domluvení už v létě, že kdyby to nedopadlo, přijdu do Sparty. Máme v Praze rodinné zázemí. Jsme tady doma. Nebylo nad čím přemýšlet," říká Kempný.

Foto: HC Sparta Praha / Vladimír Koča Michal Kempný je novou posilou Sparty.Foto : HC Sparta Praha / Vladimír Koča

„Hrozně se mi líbí, že je Sparta tým s nejvyššími ambicemi. Úspěchu podřídíme vše, aby se nám povedlo to, co všichni chceme. A to je vyhrát titul. Na celou tu cestu se moc těším," prohlásil před svým sobotním prvním tréninkem v pražské O2 areně muž, jenž v NHL odehrál za Chicago a Washington téměř 250 zápasů.

Po příletu v pátek večer zašel s kamarádem na jedno pivo, u kterého se díval na zápas Sparty s Kometou (2:3). Ten další čeká Pražany už v neděli doma s Mladou Boleslaví, Kempný však do něj ještě nezasáhne.

Foto: HC Sparta Praha / Vladimír Koča Michal Kempný už ve sparťanském na ledě O2 areny.Foto : HC Sparta Praha / Vladimír Koča