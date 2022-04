HOKEJ ONLINE: Třinec může slavit mistrovský hattrick, Sparta si chce vynutit sedmé finále

Hokejisté Třince mohou v pražské O2 areně dovršit zlatý hattrick po extraligových triumfech v letech 2019 a 2021, kdy se domácí nejvyšší soutěž dohrála, zatímco play off v roce 2020 zhatil koronavirus. Do metropole přijedou Oceláři s vedením 3:2 na zápasy poté, co Spartu v úterý deklasovali doma 7:3. Pražané musejí potřetí v sérii dotahovat. Zápas před vyprodaným hledištěm začíná v 19 hodin, podrobnou online reportáž můžete sledovat na Sport.cz.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Tomáš Pavelka ze Sparty Praha a Vladimír Svačina z Třince v souboji.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Sparťané vyhlížejí titul už 15 let. Pokud chtějí čekání na zlato utnout už letos, nemohou si již dovolit ani jediný krok vedle. Potřebují dvě výhry, jiná možnost není. V brance Ocelářů se objeví místo dosavadní jedničky Ondřeje Kacetla Marek Mazanec, v domácí svatyni dostane opět šanci Július Hudáček. V samostatné české extralize se doposud všech pět týmů, které vyhrály ve finále za stavu 2:2 pátý zápas, nakonec radovaly z titulu. Finále play off hokejové extraligy, 6. zápas: 19:00 Sparta - Třinec (ČT sport, O2 TV Sport) Stav série: 2:3. Komentáře ANTOŠOVA BŘITVA: Pochybovači, teď už snad vidíte, že Třinec je schopen všeho! Sparta dostala v taktice na frak

