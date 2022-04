HOKEJ ONLINE: Třinec se blíží k mistrovskému titulu, Sparta dostává druhý gól

Hokejisté Třince mohou v pražské O2 areně dovršit zlatý hattrick po extraligových triumfech v letech 2019 a 2021, kdy se domácí nejvyšší soutěž dohrála, zatímco play off v roce 2020 zhatil koronavirus. Do metropole přijedou Oceláři s vedením 3:2 na zápasy poté, co Spartu v úterý deklasovali doma 7:3. Pražané musejí potřetí v sérii dotahovat. Zápas před vyprodaným hledištěm začíná v 19 hodin, podrobnou online reportáž můžete sledovat na Sport.cz.

Foto: Michal Kamaryt, ČTK Hokejisté Třince se radují z brankyFoto : Michal Kamaryt, ČTK

