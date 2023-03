Kometa nastoupila v notně pozměněné sestavě, po dvou měsících se do ní vrátil uzdravený obránce Gulaši. První šanci měla Sparta, Safin si najel na pravý kruh a ohrozil Čiliaka. Na druhé straně zakombinovali Strömberg s Kučeříkem a brněnský obránce tvrdou ranou provětral Kovářovu lapačku.

Hrál se pohledný a vyrovnaný hokej. Pražané znovu zahrozili ve 12. minutě nenápadnou akcí, která však skončila gólem. Jandus od zadního mantinelu nahodil kotouč před Čiliaka a Vauhkonen bruslí dopravil puk do sítě. Platnost gólu ještě potvrdilo video.

V 19. minutě Brňané zúročili aktivitu a bojovnost. Holík vyslal do rychlé akce Horkého, který se rozjel z vlastního pásma a natlačil se až před Kováře, jenž si nepohlídal přední tyč.

Vstup do poslední třetiny vyšel Spartě, která do brány poslala Kořenáře. Poláškovu ránu Čiliak neudržel a pohotový Vauhkonen podruhé v zápase poslal puk do sítě. Pražané tlačili a snažili se s výsledkem ještě něco udělat, Kometě se ale otevíraly možnosti na brejkové situace. Jednu z nich málem využil Zembol, poté Horký předkládal puk Zaťovičovi, nicméně střídající Kořenář obě situace ustál.