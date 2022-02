Na startu druhého dějství mohl zvýšit Sukeľ, který sám před českobudějovickou brankou nezakončil. Jinak ovšem Motor po přestávce výrazně přidal a v přesilovce srovnal. Nejprve navrátilec do sestavy obránce Percy trefil tyč, ale z následné akce už po Abdulově přihrávce ve 24. minutě nezaváhal.

Otočit skóre hosté dokázali až na startu 48. minuty, kdy využili druhou ze tří přesilovek. Na konci pohledné kombinace zakončil do prázdné branky Percy, který se vrátil do sestavy poté, co byl v Kanadě u narození potomka. Osmadvacetiletý zadák zaznamenal druhou trefu v utkání, což se mu v české lize povedlo poprvé. Přidat pojistku mohl Valský, ale hosty už jeho neproměněná šance mrzet nemusela.