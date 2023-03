Hr. Králové

Hradecký klub před utkáním slavnostně přivítal čtveřici opor ze sezony 2013/14 v čele s tehdejším kapitánem Jiřím Šimánkem. První ročník po přesunu extraligové licence z Českých Budějovic si připomněl i replikami dresů, v nichž nyní Mountfield nastoupil do derby. A po oboustranně opatrném začátku šel v 18. minutě do vedení díky přízemní střele obránce Filipa Pavlíka, která překvapila brankáře Willa u bližší tyče.

Tradičně aktivní hra v oslabení přinesla domácím zkraje druhé třetiny nejprve odměnu, ale poté i trest. Jejich náskok zvýšil v situaci tří proti čtyřem Zachar, jenž v samostatném úniku zvedl puk nad Willovo rameno. Hned v dalším střídání se však Hradečtí zapomněli vepředu, a když se v protiútoku do Sedlákovy nabídky parádně opřel Cienciala, Dynamo bylo znovu na kontakt.

Potřebovala by hokejová extraliga jiný herní systém? Diskuse z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Z územní převahy Mountfield další gól do sirény nevytěžil. V 45. minutě ale šťastně zvýšil díky Lalancettovi, od jehož zad se odrazila do branky Okuliarova střela. Emoce potom rozvířila bitka mezi Smoleňákem a Adamem Musilem, který nakonec povalil hradeckého kapitána na led. O body už se však vítěz základní části příliš nepopral, a to ani v zesílené power play šesti proti čtyřem.