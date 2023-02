Hr. Králové

V prvním "bratrském" duelu slavil Tomášův Mountfield vítězství v prodloužení, aniž by předtím vedl. Tentokrát vstoupil do utkání lépe. Ve dvanácté minutě napálil Rosandič chytře puk do brankoviště a kanadský útočník Lalancette ho dorazil pod betonem Furcha do sítě.